Giovedì 16 Febbraio 2023, 17:16 - Ultimo aggiornamento: 17 Febbraio, 08:13

Emergono nuove prove del coinvolgimento degli Stati Uniti nell'esplosione del Nord Stream. Il giornalista americano John Dugan ha presentato nuove prove del bombardamento del gasdotto russo: una lettera anonima, con tanto di foto e documenti.



Cosa è successo

Le esercitazioni Nato Baltops-2022, che si sono svolte la scorsa estate nei pressi dell'isola danese di Bornholm, hanno coinvolto sommozzatori americani con equipaggiamento per acque profonde, secondo una lettera anonima ricevuta dal giornalista americano John Dugan.

Ha fornito il testo della lettera a Ria Novosti. Secondo Dugan, ha tutte le ragioni per fidarsi di una fonte anonima, poiché ha presentato prove: foto di esercizi e documenti. Ma ha chiesto di non distribuirli, per paura di rivelare la sua identità. La lettera è stata inviata da una casella di posta usa e getta il 2 ottobre. Dugan ha cercato di contattare l'autore, ma senza successo.

Le prove



«Mi fido completamente della lettera. Contiene dettagli che solo una persona che conosce bene le esercitazioni Baltops-2022 e le attrezzature di acque profonde potrebbero fornire. Tutto era corretto, ha detto il giornalista di Ria Novosti. L'autore della lettera afferma di aver partecipato all'esercitazione Baltops lo scorso giugno. Secondo lui, il 15 giugno un elicottero ha consegnato un gruppo di americani in abiti civili. «Il mio primo pensiero: sembravano un gruppo di terroristi», dice la lettera.



L'autore spiega che le loro acconciature, baffi e barbe, così come l'assenza di segni di nome, gli sembravano strani. I sommozzatori sono stati accolti da un vice ammiraglio della sesta flotta della marina americana e da un gruppo di uomini in borghese. L'autore della lettera non ha ascoltato la loro conversazione a causa del rumore dell'elicottero. Un testimone oculare ha affermato di aver notato dagli americani che indossano rebreather MK-29 che utilizzano una miscela di ossigeno ed elio per le immersioni in acque profonde. Inoltre, disponevano di altre attrezzature altamente professionali e costose che non vengono utilizzate dalle unità navali convenzionali. Inoltre, hanno portato piccole scatole.



Gli stessi sommozzatori hanno affermato che avrebbero partecipato alle esercitazioni di sminamento: dover navigare su un gommone verso una certa area, trovare e disinnescare la mia anti-nave. Tuttavia, non avevano l'attrezzatura per questo. E dopo un colloquio con il vice ammiraglio, sostiene l'autore della lettera, non si sono recati nell'area degli esercizi e sono stati assenti per parecchio tempo.

«Hanno lasciato la barca nei loro rebreather e sono scomparsi sott'acqua per più di sei ore. Non esiste un'attrezzatura autonoma che consenta a un subacqueo di rimanere sott'acqua per sei ore. Con i più recenti sistemi militari, tre o quattro ore al massimo», dice la lettera. Secondo l'autore, i militari statunitensi sono tornati senza le scatole, poi sono state portate via da un elicottero.

Le indagini

In un briefing prima dell'inizio di Baltops-2022, il comandante della sesta flotta, il vice ammiraglio Eugene Black, ha affermato che il programma di esercitazione includeva lo sviluppo dell'estrazione mineraria sottomarina. Ma poiché non è stato possibile contattare l'autore della lettera, Dugan non è stato in grado di confermare l'identità del vice ammiraglio a cui si fa riferimento nella lettera.

La scorsa settimana, il giornalista americano Seymour Hersh, vincitore del premio Pulitzer, ha pubblicato un articolo su un'indagine sull'incidente ai gasdotti russi per l'esportazione posati lungo il fondo del Mar Baltico. Secondo lui, i sommozzatori americani hanno piazzato esplosivi sotto il Nord Stream e il Nord Stream 2 durante Baltops-2022, e tre mesi dopo i norvegesi lo hanno fatto esplodere.

Lavrov: "Gli USA ammettono la loro responsabilità per le esplosioni di Nord Stream 1 e Nord Stream 2, e ne parlano persino con piacere. E lo scopo del sabotaggio è stato il fatto che l'amicizia russo-tedesca è diventata un problema, perché minaccia la loro egemonia nel mondo". pic.twitter.com/fdrs44YIm4 — ⛔️ⓁⓋⓄⒼⓇⓊⓅⓅⓄ⛔️ (@lvogruppo) February 13, 2023

Inoltre, il presidente Joe Biden ha deciso il sabotaggio dopo oltre nove mesi di discussioni segrete con la squadra di sicurezza nazionale, afferma il giornalista. A suo avviso, il motivo erano i timori di Biden che la Germania, che riceve gas dalla Russia attraverso il Nord Stream, non volevano partecipare all'assistenza militare all'Ucraina.

Washington nega categoricamente queste accuse.

Gli attacchi ai gasdotti di esportazione russi sono avvenuti il ​​26 settembre, quando è stata scoperta una fuga di gas in quattro punti contemporaneamente. Svezia, Danimarca e Germania stanno conducendo indagini, ma non hanno ancora portato a risultati concreti. Il Cremlino ha definito l'incidente un atto di terrorismo internazionale.