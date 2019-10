Nobel letteratura 2018 e 2019 a Olga Tokarczuk e Peter Handke

Il Premio Nobel 2018 per la Letteratura è stato assegnato a Olga Tokarczuk mentre quello per il 2019 va all'austriaco Peter Handke premiato «per un lavoro influente che con ingegnosità linguistica ha esplorato la periferia e la specificità dell'esperienza umana».

Il Nobel 2018 è stato assegnato alla scrittrice polacca Tokarczuk «per la sua immaginazione narrativa che con passione enciclopedica rappresenta l'andare al di là dei confini come forma di vita».



The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019