Noa, stuprata da bambina, a 17 anni sceglie eutanasia: «Respiro, ma non ho mai vissuto»

Si chiamava Noa Pothoven, aveva 17 anni e la sua storia arriva dai Paesi Bassi. È morta domenica scorsa nel soggiorno della sua casa ad Arnhem, con il supporto dei medici di una clinica e con sua madre accanto: si è sottoposta all’eutanasia. Noa era stata violentata quando era solo una bambina e da quel momento, come scrisse lei stessa, aveva respirato ma mai vissuto. Anoressia, depressione, disturbo da stress post-traumatico, l’avevano accompagnata giorno e notte nel corso di questi anni.

aiutare altri giovani come lei, sostenendo che i Paesi Bassi non hanno istituzioni o cliniche specializzate a cui i ragazzi possono rivolgersi per trovare un supporto psicologico.

Noa era riuscita a trasformare le sue sofferenze in pagine cariche di parole. Con il libro "Vincere o imparare", la sua autobiografia, voleva



Sul suo profilo Instagram Noa ha pubblicato una sua foto scrivendo un ultimo lungo messaggio d'addio. «A lungo ho pensato se condividere questo ultimo post. Forse sembrerà inaspettato, ma questo è un progetto che ho da molto tempo, non è una decisione d’impulso. Entro massimo 10 giorni morirò. Dopo anni di battaglie, il combattimento è finito. Ho smesso di bere e mangiare e dopo molte discussioni e valutazioni, è stato deciso di lasciarmi andare perché la mia sofferenza è insopportabile». Noa prosegue: «Respiro, ma non ho mai vissuto». E conclude chiedendo agli amici e agli oltre 8 mila follower di «Non cercare di convincerla». «Amore è lasciare andare, in ogni caso» ha concluso.

