Domenica 9 Giugno 2024, 00:33

Noa Argamani, 26 anni compiuti nelle mani di Hamas, era diventata il simbolo degli ostaggi di Gaza. Tanti erano stati rapiti come lei dai terroristi al festival rave nel deserto del Negev il 7 ottobre, ma solo del suo sequestro erano finiti sul web due brevi, terribili video. Nel primo era sul sedile posteriore di una moto, guidata da un ragazzo che indossava una camicia chiara a maniche corte, un giovane come se ne potrebbero trovare tanti in qualunque città. Ma Noa urlava disperata: «Non uccidetemi, non uccidetemi, no, no, no». Nel suo volto erano dipinti il terrore e l’incredulità di quel momento: solo pochi minuti prima stava ballando e ascoltando musica con i suoi amici e con il fidanzato Avinatan Or. Ora l’avevano caricata a forza sulla moto che due palestinesi spingevano per farla partire, e uno cercava di salire dietro di lei sul sedile. Avinatan era a pochi passi: camminava circondato da terroristi, uno con un cappuccio nero a coprirgli il volto. Aveva le mani legate dietro la schiena e il viso tumefatto. Guardava Noa che veniva portata via e tendeva le braccia verso di lui, che non poteva fare niente per aiutarla mentre lei gridava non uccidetemi.

Nel secondo video un altro giovane in canottiera, un energumeno di quelli che non si vorrebbero mai incontrare in nessuna città, era sulla moto dietro di lei e la sovrastava e teneva ferma bloccandole le spalle. Sul capo di Noa avevano messo un cappuccio nero e dietro la moto un altro giovane la spingeva e aveva il volto coperto da un pezzo di telo bianco. Secondo la NBC, che citò fonti dell’esercito, non erano militanti di Hamas, ma palestinesi di Gaza che avevano approfittato della confusione per un blitz oltre il confine e per continuare il lavoro senza correre troppi rischi. La mattina dopo, tutti i tabloid di Londra avevano la foto di Noa in prima pagina: urlava dal sedile della moto sotto a titoli cubitali che ripetevano il suo grido, «Don’t kill me».

IL RITORNO A CASA

Oggi finalmente abbiamo le sue immagini sorridenti, mentre abbraccia il padre al centro medico Sheba Tel-HaShomer e insieme brindano con due bottiglie di Coca-Cola. E’ angosciante vedere quanto sia dimagrita e quanto le sue braccia e il suo volto siano pallidi. E’ sempre stata tenuta nascosta in qualche scantinato, per 245 giorni non ha mai visto il sole. Ma sembra in buona salute, sorride. Le passano un telefonino, è il presidente dello stato di Israele, Isaac Herzog. Herzog? Non le sembra vero, è un po’ emozionata. «Sono così felice di essere qui. Grazie di tutto, grazie per questo momento». Poi arriva un’altra telefonata, quella del primo ministro Benjamin Netanyahu, il più felice, dopo i suoi genitori, per la liberazione, perché altro che trattative con Hamas, gli ostaggi ce li riprendiamo noi, con l’esercito. La telefonata è stata trascritta e diffusa, forse per restare nei libri di storia di Israele:

«Pronto?»

«Ciao Noa, bentornata a casa»

«Grazie mille»

«Come ti senti Noa?»

«Sono molto emozionata, non parlo ebraico da così tanto tempo»

«Ora in ebraico e anche a casa, e questo è importante. Non ci siamo arresi nemmeno per un minuto. Non so se ci avete creduto, ma noi ci abbiamo creduto, ed è diventato realtà»

«Grazie mille»

«Sii benedetta con la tua famiglia e abbraccia tua madre per me e per mia moglie»

«Grazie mille»

Noa è nata in Israele da genitori cinesi. Sua madre si chiamava Li Chunghong, ma ora ha assunto il nome di Liora e combatte con coraggio un tumore al cervello in uno stadio molto avanzato. Aveva rivolto due appelli al presidente americano Joe Biden perché sua figlia fosse liberata. «L’unica cosa che desidero prima di separarmi per sempre dalla mia famiglia – gli aveva detto in un videomessaggio – è la possibilità di abbracciare mia figlia, la mia unica figlia, un'ultima volta. Non mi resta molto tempo in questo mondo. Potrebbe essere il mio ultimo desiderio, la sto davvero implorando». Anche in Cina si era parlato molto del rapimento della giovane e Netanyahu ne aveva discusso con l’ambasciatore perché chiedesse a Xi Jinping di fare anche lui qualcosa.

LA PRIGIONIA

Noa non ha parlato in ebraico da molto tempo, ha detto a Netanyahu, ma ha avuto nei primi mesi due compagni di prigionia, Yossi Sharabi e Itay Svirsky. In gennaio Hamas aveva diffuso due video: nel primo lei era con i due giovani, nel secondo ne annunciava la morte precisando, forse forzata a farlo, che era stata causata da un bombardamento israeliano. In maggio era circolato un suo audio: Noa ormai la conoscevano tutti, e Hamas se ne serviva per diffondere le sue deliranti propagande. Può darsi che sia stato proprio questo a permettere di individuare qualche segnale che ha portato i soldati alla sua prigione.

Noa ha finalmente riabbracciato sua madre, ha dormito di nuovo nel suo letto e ora cercherà di superare il trauma del rapimento. Ci vorrà tempo, ma quella di ieri è stata una giornata di festa e di orgoglio in Israele: la fragile ragazza simbolo dell’orrore del 7 ottobre è tornata a casa, è più forte, e non ha più paura.