Niger, allarme Onu per escalation violenze Boko Haram

Più di 18.000 persone sono state costrette a fuggire in Niger nelle ultime settimane, quando i terroristi di Boko Haram hanno intensificato i loro attacchi. Lo ha detto l'agenzia dell'Onu per i rifugiati (Unhcr), esprimendo profonda preoccupazione per l'intensificarsi degli attacchi che nel solo mese di marzo hanno ucciso circa 88 civili nella regione di confine sud-orientale del paese del Sahara, rispetto a un totale di 107 in tutto l'anno scorso. «Siamo sconcertati nel vedere aumentare la sofferenza della popolazione ogni mese che passa dall'inizio del 2019», ha detto il portavoce dell'Unhcr Babar Baloch ai giornalisti a Ginevra, aggiungendo che la sua agenzia è «estremamente preoccupata» per i recenti sviluppi. I membri del movimento islamista Boko Haram hanno attaccato le forze di sicurezza e la popolazione civile locale, che include molti rifugiati dalla vicina Nigeria. Molte delle migliaia di nuovi sfollati hanno cercato sicurezza nella città di confine di Diffa.

