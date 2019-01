Nicole e Daniela, primo matrimonio Lgbt in Austria dopo la mezzanotte

LEGGI ANCHE

Due donne austriache sono state la prima coppiaa sposarsi nel Paese, poco dopo la mezzanotte. Con l’anno nuovo è entrato infatti in vigore ildi celebrare leanche per persone dello stesso sesso, una novità sancita da una sentenza della corte costituzionale nel 2017.si sono dunque sposate in una cerimonia an.Le due, entrambe di 37 anni, erano fidanzate da quattro anni. In precedenza, le coppie dello stesso sesso potevano solo stipulare una forma di unione civile, che concedeva meno diritti rispetto al matrimonio. Le forze politiche al momento al governo, il Partito popolare e il Partito della libertà, si erano fortemente opposte all’introduzione del matrimonio omosessuale, ma hanno detto che avrebbero rispettato la sentenza della corte. E così Nicole e Daniela hanno coronato il loro sogno.