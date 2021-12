Nicaragua rompe relazioni con Taipei: «C'è una sola Cina nel mondo»

Non riconosce Taiwan. Per questo il Nicaragua ha rotto le relazioni diplomatiche affermando che «nel mondo esiste una sola Cina». «La repubblica popolare della Cina è il solo governo legittimo che rappresenta tutta la Cina e Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese», ha dichiarato il ministro degli Affari Esteri, Denis Moncada. La mossa è stata confermata da Taipei che ha espresso il suo «rammarico»: «un'amicizia di lunga data e una cooperazione di successo a beneficio dei popoli di entrambi i Paesi sono state ignorate dal governo di Ortega», ha twittato il ministero degli Esteri taiwanese.

APPROFONDIMENTI MONDO Foto POLITICA Prove di forza/ Il dialogo che è mancato... IL CASO Olimpiadi Pechino 2022, Usa conferma boicottaggio diplomatico.... L'ANALISI Vaticano-Cina, Civiltà Cattolica: bisogna continuare a... ECONOMIA Vertice a distanza Biden-Xi: ribadita necessità... L'INCONTRO Biden-Xi Jinping, lunedì prossimo il vertice: tra i temi...

El canciller de #Nicaragua, Denis Moncada, anunció este jueves que su país rompe relaciones diplomáticas con Taiwán, ratificando que la isla es parte de China. #China #Taiwan pic.twitter.com/iolmsXaze1 — NexoLatino (@Nexo_Latino) December 10, 2021

Sul fronte opposto, Pechino ha reso noto che «Cina e Nicaragua hanno firmato un comunicato congiunto per la ripresa delle relazioni diplomatiche». «I due governi hanno deciso di riconoscersi a vicenda e riprendere le relazioni diplomatiche a livello di ambasciatori - prosegue la dichiarazione del ministero degli Esteri - questa è la scelta giusta che è in linea con il trend globale ed ha il sostegno popolare. La Cina apprezza a pieno questa decisione».

«C'è una sola Cina nel mondo e il governo della repubblica popolare è l'unico rappresentante legale dell'intera Cina - conclude il comunicato cinese - questi sono fatti centrati sulla storia e il diritto e rappresentano una norme universalmente riconosciuta per le relazioni internazionali». La mossa del Nicaragua, che dopo aver riconosciuto Pechino nel 1985 nel 1990 aveva ristabilito i legami con Taipei nel 1990, riduce a 14 il numero dei Paesi che riconoscono Taipei, in maggioranza piccoli Paesi in via di sviluppo, tra i quali piccole isole del Pacifico, dei Caraibi ed altri Paesi dell'America centrale.