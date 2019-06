​New York, l'aeroporto di Newark chiuso per un atterraggio di emergenza

L'aeroporto internazionale di Newark-Liberty, il secondo scalo di New York per traffico, è stato chiuso per un atterraggio «pesante» compiuto da un Boeing 757 della compagnia americana United Airlines. L'aereo proveniente da Denver (volo UA627) avrebbe toccato la pista in modo violento e avrebbe riportato alcuni danni alla fusoliera. Secondo i primi accertamenti, non ci sarebbero feriti tra i passeggeri e i membri dell'equipaggio. L'aereo si è fermato alla fine della pista: le persone a bordo sono scese attraverso le scale. Poi il Boeing è stato rimorchiato in un'area sicura dello scalo.



Tutti i voli in arrivo e in partenza sono stati deviati verso gli altri aeroporti dell'area.

Passengers have been safely deplaned following an earlier incident at EWR and the airport is working to resume flight activity. Delays are expected. [98] — Newark Liberty Airport (@EWRairport) 15 giugno 2019

FAA Statement on United Airlines Flight 627: pic.twitter.com/ORl3Phss06 — The FAA (@FAANews) 15 giugno 2019

