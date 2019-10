New York, vietato usare il termine "straniero illegale": multe fino a 250 mila dollari

Multe da 250mila dollari, pari a qualcosa come 230mila euro: tanto dovrà pagare chi a New York sarà sorpreso a usare il termine "illegal alien" , ovvero "stranielo illegale" con l'intento di sminuire, umiliare e offendere una persona. Lo ha stabilito l'assessorato ai Diritti Umani della Grande Mela visto il diffondersi di tale espressione per indicare gli immigrati entrati negli Usa in modo illegale nell'era del disprezzo trumpiano.

Il termine alien indica, come stabilito dal Dipartimento della Sicurezza interna, «qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza statunitense», ma non in senso dispregiativo, cosa che invece negli ultimi anni ha finito per assommare la connoatzione negativa. La decisione rientra nel nuovo regolamento della città annunciato la scorsa settimana, che vieta anche la discriminazione contro qualcuno in base al livello di padronanza dell’inglese e le minacce di chiamare gli ufficiali dell’immigrazione per ragioni discriminatorie. Le linee guida valgono per gli alloggi e i lavori pubblici e per le case popolari.

