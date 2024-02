New York, sparatoria in metropolitana dopo una lite: un morto e cinque feriti

È di un morto e cinque feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta questa sera in una stazione della metropolitana nel Bronx, nella estremità nord di New York, A riportare la notizia è Abc News. La sparatoria è avvenuta sul binario della stazione di Mount Eden Avenue mentre la gente aspettava il treno 4 in direzione sud. La persona deceduta è morta al St Barnabas Hospital, mentre le altre cinque vittime non sembrerebbero essere in pericolo di vita.

BREAKING: One person was killed and five others wounded in a shooting at a subway station in the Bronx Monday evening, sources told ABC News. The shooting took place on the platform at the Mount Eden Avenue station. https://t.co/O4CNticOz7

— ABC News (@ABC) February 12, 2024