New York, polemiche per il matrimonio segreto con più di 7000 invitati

Polemiche dopo il video pubblicato dal "Jerusalem Post" nel quale si vedono migliaia di persone a una festa di matrimonio. Tutte senza mascherina e senza distanziamento fisico. Le immagini, secondo il portale, sono state girate due settimane fa a New York, dove la comunità chassidim Satmar di Brooklyn ha celebrato un matrimonio. Il video riprende i festeggiamenti per le nozze di Joel Teitelbaum, nipote del Gran Rabbino Aaron Teitelbaum, il capo della comunità Satmar Hassidic di Kiryas Joel, nello stato di New York.

A huge mask-free hassidic wedding with thousands of guests was organized in New York by word-of-mouth alone, without any press or government officials finding out beforehand. Read the full details at https://t.co/ARWQVToliW pic.twitter.com/MfDvf8d1Ob — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 22, 2020



Nel filmato, pubblicato per la prima volta dal New York Post, si possono vedere migliaia di hassidim cantare e ballare all'interno del complesso della sinagoga Satmar Kiryas Joel. Secondo le regole della città americana, i luoghi di culto al coperto devono essere occupati al 50% della loro capienza e i fedeli all'interno devono indossare la mascherina e rimanere a 2 metri di distanza. Cosa che non avviene in questa celebrazione dove, secondo il New York Post, sono presenti 7000 persone, la capienza massima della struttura.

