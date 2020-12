New York verso lockdown totale. Oggi la prima vaccinata: è l'infermiera capo di una terapia intensiva

La città di New York si deve preparare all'eventualità di uno shutdown totale, cioè un lockdown rigido. A evocare l'ipotesi è il sindaco Bill de Blasio. «Il governatore ha detto che dovremmo prepararci per la possibilità di uno shutdown totale, e sono d'accordo. Dobbiamo ammettere che è un'ipotesi e dobbiamo iniziare a prepararci», afferma de Blasio.

Proprio oggi è stato somministrato per la prima volta il vaccino anti Covid a New York. A sottoporsi alla vaccinazione è stata un'infermiera in forze al reparto di terapia intensiva. Si chiama Sandra Lindsay: le è stata inoculata la prima dose presso il Long Island Jewish Medical Center nel distretto del Queens. Subito dopo è stato vaccinato un altro operatore della sanità. Lo ha reso noto il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, secondo il quale i lavoratori in prima linea sono i veri «eroi» della pandemia.

