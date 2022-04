Netflix perde 2 milioni di abbonati per la prima volta in 10 anni (effetto guerra e non solo)

Non succedeva da più di 10 anni. Netflix, una delle più note piattaforme streaming nel mondo, ha perso oltre 200.000 abbonati. Le previsioni per l'attuale trimestre, poi, sono ancora più fosche: si attende un calo di 2 milioni di abbonati, con una crescita dei ricavi «considerevolmente rallentata». Il titolo di Netflix aveva già perso il 20% dopo la precedente trimestrale, quando la società aveva registrato una crescita degli abbonati più debole del previsto, ammettendo poi, per la prima volta, un impatto negativo sulla sua crescita determinato dalla concorrenza delle altre piattaforme.

APPROFONDIMENTI SERIETV Una nuova icona su Netflix IL CASO I russi contro Netflix: «Ridateci film e serie tv» FINANZA Netflix accusa primo calo abbonati dal 2011

I russi contro Netflix: «Ridateci film e serie tv». Causa da 60 milioni di rubli per aver lasciato il mercato

Perché Netflix perde abbonati

Quali sono le cause che hanno portato a un calo così drastico degli abbonati? Netflix stessa dichiara che la maggiore perdita dei suoi abbonati arriva in primis dalla decisione, all’inizio di marzo, di sospendere il servizio di streaming in Russia dopo l’invasione da parte delle truppe di Putin in Ucraina. Decisione che ha provocato addirittura una perdita di 700.000 abbonati. Il calo sostanziale degli abbonati arriva dalla difficoltà nell'acquisizione di nuovi utenti in tutto il mondo, tra cui le difficoltà in India. Netflix non riesce a crescere in Oriente, nonostante sia un mercato in costante crescita.

Now, Netflix lost 2 lakh subscribers within 100 days.



Netflix is also facing difficulties to grow in India. Few months ago, CEO Reed Hastings said that Netflix's lack of success in Indian market is frustrating.



Though, India is one of the world's fastest-growing markets for OTT — Anshul Saxena (@AskAnshul) April 20, 2022

Il calo in borsa

A colpire Netflix sono poi le perdite in Borsa. Le azioni sono scese più del 25% nel trading after-hours, dopo aver chiuso la sessione con un guadagno del 3,18%. Finora quest'anno, Netflix ha perso più del 40% del suo valore sul mercato azionario e se la caduta notata nel trading dopo la chiusura di Wall Street è confermata, la caduta potrebbe essere intorno al 60% finora quest'anno. Nei primi tre mesi del 2022, Netflix ha ridotto la sua base mondiale di abbonati a 221,64 milioni, che rappresenta un aumento di 14 milioni di utenti paganti o il 6,7% rispetto al primo trimestre del 2021, ma un calo di 200.000 abbonati rispetto al quarto trimestre dello scorso anno, il suo primo calo in un decennio.