Netanyahu avverte: «I nostri missili possono colpire in tutta la Regione»

«Noi sviluppiamo qui missili d'attacco che possono arrivare ovunque in questa Regione e colpire qualsiasi obiettivo. Questa è la forza offensiva di Israele, rilevanti per tutti i nostri fronti. Qui sviluppiamo sistemi di combattimento con capacità particolari che nessun altro Paese possiede». Lo ha detto oggi il premier e ministro della difesa israeliano Benyamin Netanyahu durante una visita all'Industria aerea israeliana (Iai). Lo riferisce il sito web del quotidiano Israel ha-Yom. Netanyahu ha quindi osservato che «c'è qui un concentramento di intelligenze, persone particolarmente dotate che sviluppano il vertice della punta difensiva di Israele, da micro satelliti a satelliti sparati nello spazio, fino ad una gamma di missili di cui solo una parte possono essere esposti in pubblico». «Lo spazio - ha aggiunto, secondo Israel ha-Yom - è un ambiente gigantesco in cui Israele ha fatto ingresso».