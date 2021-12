Thailandia, neonata ritrovata viva nella foresta pluviale: ha resistito a temperature superiori a 35° C

Viva nonostante due notti passate da sola nella foresta pluviale della Thailandia. Una bambina, nata da due giorni, è stata ritrovata dagli abitanti di un piccolo villaggio nella provincia di Krabi, nello Stato del Sud Est asiatico. La neonata è stata bersaglio di punture di insetti e con molte escoriazioni. Stando ad alcune rilevazioni effettuate sarebbe sopravvissuta a temperature superiori a 35° C.

La vicenda

Gli abitanti del piccolo villaggio, mentre raccoglievano gomma dagli alberi, l'hanno notata la scorsa domenica. Non aveva vestiti addosso ed era stata adagiata, forse dalla madre, tra le foglie di un banano verde.

La neonata ha iniziato a piangere appena è stata presa in braccio da una donna del villaggio. Pochi minuti dopo il ritrovamento è stata chiamata un ambulanza e la polizia. La piccola è stata quindi avvolta da una coperta di cotone blu e messa su una barella dai paramedici prima di essere portata in ospedale dove è stata curata per disidratazione. Stando ai primi accertamenti noti sarebbe sotto osservazione ma sarebbe sana e non si prospetterebbero per lei danni a lungo termine.

La testimonianza del colonnello della polizia

«La neonata aveva degli insetti sul corpo. Nessuno nelle ore precedenti avrebe partorito all'ospedale di zona ed è quindi probabile che la madre abbia partorito altrove e abbia abbandonato la bambina in mezzo alla collina», ha spiegato il colonnello della polizia della provincia Prasit Yodthong. «Stiamo ricercando la madre della neonata. Se riusciremo a rintracciarla sarà inquisita per abbandono di minore», ha concluso.

