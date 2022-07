Nel sud-ovest della Francia 10.000 ettari in fiamme

Sabato 16 Luglio 2022, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 18:14

Lo Stato francese è «mobilitato» contro gli incendi boschivi che hanno colpito alcune zone del Paese, in particolare, il dipartimento della Gironda, vicino Bordeaux: lo ha detto Emmanuel Macron, ringraziando il lavoro dei pompieri in lotta contro le fiamme ma anche i partner europei per l'aiuto giunto da Grecia, Spagna e Italia. «Siamo mobilitati» e «continueremo a reggere», ha dichiarato il presidente in visita al Centro Operativo francese per la gestione delle crisi (Cogic) di Parigi insieme al ministro dell'Interno, Gérald Darmanin.