Neil Balnaves, morto in un incidente in barca il magnate che ha portato nella tv autraliana il Grande Fratello. Aveva 77 anni

Neil Balnaves, il magnate che ha portato nella tv autraliana il Grande Fratello è morto in un incidente in barca all'età di 77 anni. L'incidente è avvenuto a Tahiti mentre Neil Balnaves era in vacanza a bordo del mega-yacht a motore Oneworld al largo dell'isola più grande della Polinesia francese, l'arcipelago dell'Oceania. Il magnate di Sydney nel 2002 era sopravvisuto a un altro incidente in barca sulla Gold Coast, incidente che ha cambiato la sua visione della vita.

L'incidente in barca

Neil Balnaves era a bordo di una piccola barca accanto allo yacht quando si è ribaltato tra le onde. Inutile il tentativo di rianimarlo dopo l'incidente, riporta il Daily Telegraph di Sydney.

Lascia la moglie, Diane Balnaves, che sposò nel 1971, e i figli Hamish, Alexandra e Victoria.

Oltre allo reality Big Brother, Neil Balnaves ha prodotto spettacoli come Bananas in Pyjamas, Water Rats e McLeod's Daughters.