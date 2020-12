Berlino, provocazione dei negazionisti: «A Capodanno un grande corteo con 20.000 persone»

I negazionisti non mollano. Anzi, rilanciano: il movimento negazionista Querdenken (pensiero trasversale) ha annunciato un grande corteo a Berlino per la notte di San Silvestro oltre 20.000. Lo ha dichiarato l'iniziatore del movimento Michael Ballweg alla Dpa. La manifestazione, nelle intenzioni dell'organizzatore, dovrebbe iniziare il pomeriggio del 31 dicembre nel viale del 17 giugno, davanti alla Porta di Brandeburgo, per passare il Capodanno in strada (come nulla fosse, come se il Covid non esistesse).

«Manifestazione federale a Berlino del 31.12.2020» è scritto sul sito internet di Querdenken, «Benvenuti nel 2021, l'anno della libertà e della pace». La polizia ha confermato la richiesta di autorizzazione di una manifestazione dal titolo «Berlino invita l'Europa per la libertà e la pace II». Non è ancora chiaro se il corteo sarà autorizzato. L'intenzione degli organizzatori è ripetere il corteo avvenuto nello stesso luogo nella capitale tedesco lo scorso agosto.

