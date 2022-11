Migranti, diretta. Telefonata Mattarella-Macron: «Collaborazione totale tra noi e in Unione europea»

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato al Consiglio Affari Esteri previsto oggi a Bruxelles. Si tratta dell'esordio in Europa per Tajani, nel suo ruolo di vice premier e ministro degli Esteri. Come anticipato nei giorni scorsi dallo stesso titolare della Farnesina, Tajani nel corso della riunione porrà sul tavolo il tema migranti, dopo lo scontro tra Italia e Francia dei giorni scorsi.

Migranti, la richiesta di Tajani alla Ue: «Per l'Africa 100 miliardi». Il piano speciale su flussi e Ong.

Sul dossier, tuttavia, non si attendono decisioni da parte della riunione dei ministri degli Esteri europei. Il capo della diplomazia italiana a Bruxelles vedrà anche la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola: l'incontro bilaterale è previsto alle ore 17.