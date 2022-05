Nave russa Bobrov nel Mar Nero in fiamme: è la più recente unità di supporto logistico

L'Ucraina colpisce ancora. La nave russa Vsevolod Bobrov è in fiamme nel Mar Nero: sarebbe stata colpita durante il viaggio verso l'Isola dei Serpenti. A sostenerlo il portavoce dell'Amministrazione militare regionale di Odessa, secondo cui la nave di supporto è stata rimorchiata verso il porto di Sebastopoli dopo avere preso fuoco.

La nave si stava dirigendo verso l'Isola dei Serpenti. Secondo le prime informazioni, la notte del 12 maggio una nave del Progetto 23120 si stava dirigendo in direzione dell'Isola dei Serpenti. Per qualche motivo sconosciuto, sulla nave scoppiò un incendio.

