Lunedì 24 Aprile 2023, 17:08

Si chiama Tgc Anadolu ed è la più grande nave da guerra che la Marina turca abbia mai avuto. Il gioiello di tecnologia militare ha fatto ieri sera il suo battesimo in acqua dopo essere rimasta ormeggiata nel porto di Sarayburnu, a Istanbul, per una settimana, periodo nel quale è stata aperta al pubblico e alla curiosità dei visitatori. Ieri la Anadolu si è fatta ammirare anche in movimento, attraversando il canale del Bosforo e muovendosi alla volta del Mar Nero. Punto di svolta per l'esercito di Erdogan che mai aveva avuto una nave d'assalto anfibio, la Anadolu proietta la Turchia nell'élitè dei soli dodici Paesi mondiali che possono contare su una nave di queste dimensioni. A rafforzare l'orgoglio turco c'è il fatto che il mezzo sia stato prodotto per oltre il 70% con progetti, materiali e lavorazioni locali. L'appalto principale è della Sedef Shipyard di Tuzla, a Istanbul, che ha però potuto contare su 131 subappaltatori, università e centri di ricerca. Appunto, per la maggior parte turchi.

Numeri da capogiro

La prima portaerei turca, che si ispira alla Juan Carlos I spagnola, è lunga 231 metri, larga 32 e ha un dislocamento di 27.436 tonnellate. Può viaggiare a una velocità massima di circa 21 nodi, ha un'autonomia di 9.000 miglia nautiche e può operare in mare per 50 giorni. Impressionante la capacità di carico: la Anadolu potrà infatti trasportare un totale di 94 veicoli, stimati in 13 carri armati, 27 veicoli corazzati d'assalto anfibi (gli Zaha), 6 veicoli corazzati, 15 rimorchi e altri 33 veicoli di varia natura e utilizzo. Sul ponte di volo potranno essere schierati 10 elicotteri o 11 Bayraktar TB3, i nuovissimi caccia senza pilota ad ali pieghevoli. Mentre nell'hangar troveranno alloggio altri 19 elicotteri o 30 TB3. In totale la nave potrà ospitare fino a 1223 membri del personale.

Non solo guerra

Ovviamente la portaerei avrà un ruolo cruciale nelle zone calde, potendo trasferire un battaglione nell'Egeo, nel Mediterraneo e nel Mar Nero senza il supporto di una base a terra. Ma non è tutto. Perché la Anadolu eccelle anche dal punto di vista della gestione sanitaria, potendo contare, al proprio interno, su una vera e propria struttura ospedaliera oltre che su due sale operatorie completamente attrezzate. Questo la renderà preziosa anche per le missioni di soccorso in caso di calamità naturali, ad esempio. Ma la nave potrà avere un ruolo chiave anche per le missione di aiuto umanitario o di evacuazione dei rifugiati.