Nave da guerra più grande del mondo, la portaerei Ford sta arrivando in Norvegia: la Russia protesta

Sta per arrivare a Oslo la nave da guerra americana più grande del mondo. La portaerei Gerald R. Ford arriverà in Norvegia e risalirà il fiordo della capitale. Resterà in porto per tutto il prossimo fine settimana: dalla mezzanotte di mercoledì scatteranno una no-fly zone militare sull'intero fiordo interno di Oslo e misure di sicurezza a terra, aria e mare. Lo scrive il quotidiano norvegese Aftenposten.

L'ambasciata russa in Norvegia ha protestato contro l'arrivo della gigantesca portaerei in Norvegia, affermando che è «illogica e dannosa». «Non ci sono questioni nel nord che richiedano una soluzione militare, né questioni che richiedano un intervento esterno», ha dichiarato all'Afp il portavoce dell'ambasciata Timur Chekanov.

The largest warship in the world, USS Gerald R. Ford, is set to arrive in #Oslo tomorrow. The arrival of the US aircraft carrier allows us to further develop our cooperation and relationship with our most important ally, the #USA. Welcome to Oslo, @Warship_78! #geraldrford pic.twitter.com/rTHrGtlXuJ

