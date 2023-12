Nave da crociera colpita da onda anomala durante una tempesta nel Mare del Nord: è in avaria

Una nave da crociera norvegese ha subito un'interruzione di corrente dopo che un'onda anomala ha frantumato le finestre del ponte mentre navigava nel Mare del Nord, causando la perdita della capacità di navigazione dell'equipaggio. Le autorità danesi e il proprietario della MS Maud hanno segnalato l'incidente giovedì. I 266 passeggeri e i 131 membri dell'equipaggio sono al sicuro e le autorità stanno procedendo alle operazioni per rimorchiare la nave verso un porto danese. Lo ha confermato un portavoce del Centro danese di coordinamento dei soccorsi, responsabile del coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio. La nave, che appartiene alla compagnia di crociere HX, un'unità del gruppo norvegese Hurtigruten, stava navigando da Floroe in Norvegia a Tilbury nel Regno Unito.

Coppia vende casa e spende 1,5 milioni per trasferirsi sulla nave da crociera: «Non abbiamo figli, viaggeremo fino alla fine»

Nave da crociera in avaria, cosa è successo

«Questo pomeriggio, 21 dicembre, la MS Maud ha segnalato una temporanea perdita di potenza dopo aver incontrato un'onda anomala», ha detto Hurtigruten in una dichiarazione inviata via email. «Al momento, la nave ha confermato che non sono stati riportati feriti gravi ai passeggeri o all'equipaggio a seguito dell'incidente e che le condizioni della nave rimangono stabili», ha affermato.

La nave stava navigando a circa 200 chilometri dalla costa occidentale della Danimarca e a circa 330 chilometri dalla costa orientale della Gran Bretagna. I forti venti hanno fatto saltare le finestre sul ponte della nave, provocando l'ingresso di acqua e la successiva interruzione di corrente sul ponte, hanno detto le autorità. La nave è attualmente governata manualmente dalla sala macchine ma non può navigare. Le navi di soccorso civile sono arrivate per scortarla prima delle operazioni di rimorchio. «La situazione è sotto controllo», ha detto il portavoce. L'area è stata colpita da una tempesta nella tarda serata di giovedì con raffiche di uragano che soffiano da nord-ovest, e si prevede che continuino venerdì, ha detto l'Istituto meteorologico danese.

La nave

Secondo il suo sito web , la MS Maud, precedentemente nota come MS Midnatsol, prende il nome da una nave polare di 100 anni fa. La nave originale prese il nome dalla prima regina di quella che oggi è conosciuta come la Norvegia. La nave è dotata di una tecnologia che, secondo il suo sito web, la rende «eccezionalmente adatta» per le crociere tra la Norvegia e le isole britanniche. I viaggi sulla MS Maud vanno da 3.000 a quasi 10.000 dollari.