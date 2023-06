Crociera distrutta da un «uragano»: porte rotte, mobili danneggiati e stanze inondate

Incubo in mare aperto. Non c'entra niente lo squalo. I passeggeri hanno descritto la loro terrificante notte su una nave da crociera colpita da venti di forza pari a quella di un uragano. Molti di loro hanno condiviso sui social video che mostrano i danni subiti dalla Carnival Sunshine a causa del forte maltempo che l'ha colpita sabato mentre rientrava a Charleston, nella Carolina del Sud, dalle Bahamas durante il fine settimana.

Un video condiviso su Twitter dall'account del Crew Center mostra porte rotte, mobili distrutti e acqua che inonda corridoi e stanze.

The aftermath aboard Carnival Sunshine after a severe storm.

«Le conseguenze a bordo della Carnival Sunshine dopo una forte tempesta», si legge nel tweet. «L'equipaggio del ponte 0-4 è stato evacuato nel teatro e ovunque potesse ripararsi...

il bar dell'equipaggio è stato distrutto». Craig Setzer, un meteorologo, ha fatto notare su Twitter che la nave è stata colpita da venti di quasi 128 Km/h sabato mattina. Daniel Taylor, un passeggero della crociera, ha raccontato che la situazione ha iniziato a farsi difficile venerdì pomeriggio. Verso le 16.45 di quel giorno, Taylor ha raccontato che il capitano ha annunciato che la nave sarebbe potuta arrivare a Charleston più tardi del previsto a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il capitano ha detto che i membri dell'equipaggio «avrebbero fatto tutto il possibile per ridurre al minimo il disagio», ha detto Taylor. Ha detto che poco dopo sono stati distribuiti sacchetti per il vomito in tutti gli ascensori. Alle 19.00 di venerdì, ha detto che la nave ha iniziato a subire grandi mareggiate. «Il suono di noi che ci schiantiamo contro le mareggiate si sentiva sopra la musica" allo spettacolo a cui stava assistendo,Le luci del palco montate sul soffitto hanno iniziato a tremare, la palla da discoteca ha iniziato a oscillare e la parete a LED sul palco... ha iniziato a girare da sola».

Il personale ha iniziato a chiudere le aree pubbliche del ponte più tardi quella sera. Alle 23:15 la nave ha iniziato a essere colpita da venti d. A quel punto, il capitano «ha girato la nave da nord-ovest verso Charleston per dirigersi a nord/nord-est, direttamente nell'occhio del sistema di tempesta», ha detto Taylor. Ha sentito i passeggeri della cabina di fronte a lui «urlare nel corridoio» e ha visto che l'acqua fuoriusciva dal soffitto della loro cabina. Nelle prime ore di sabato, Taylor ha detto che il personale ha cambiato gli schermi televisivi per dire ai passeggeri di tenersi pronti per un annuncio.

«Non eravamo più in grado di vedere dove stavamo andando, a che velocità stavamo andando, qual era la velocità del vento o altro. Eravamo ciechi di fronte a ciò che stava accadendo», ha detto Taylor. «È stato anche il momento in cui è saltato internet, quindi non siamo stati in grado di consultare le previsioni del tempo online, né di contattare nessuno». La nave è stata colpita da grandi mareggiate «in continuazione» e Taylor ha detto di aver visto i membri dell'equipaggio indossare i giubbotti di salvataggio.

Taylor ha detto che erano le 7:30 di sabato quando il direttore di crociera ha annunciato che la nave si trovava fuori dal porto di Charleston ma non poteva attraccare come previsto a causa del tempo.«"A questo punto, sono passate quasi 15 ore senza alcun aggiornamento da parte del capitano o del direttore di crociera. In pratica siamo stati lasciati alla cieca, all'oscuro di tutto per tutto il tempo», ha dichiarato.

Taylor ha detto che la Carnival Sunshine è finalmente arrivata al porto intorno alle 17.30 di sabato, con circa nove ore di ritardo rispetto all'orario previsto. Altri passeggeri della nave hanno condiviso i dettagli del loro calvario sui social media, e alcuni si sono lamentati della mancanza di comunicazione da parte dell'equipaggio della nave.

Le reazioni sui social

RJ Whited ha postato su Facebook un video che mostra i danni alla nave e le grandi onde che la colpiscono.

«La nostra nave da crociera ieri sera si è letteralmente messa di traverso e ha fatto crollare tutto nella nostra stanza, la gente nei corridoi vomitava e dormiva sulle scale, ha scritto Whited nel post. In un altro post, ha accusato la direzione della nave da crociera di aver messo in pericolo la vita dei passeggeri e ha detto che alcuni membri dell'equipaggio sono stati feriti.«Abbiamo anche scoperto che sapevano della tempesta e che, invece di restare indietro per qualche ora, l'hanno affrontata di petto in modo da poter tornare in tempo per l'altra crociera», ha scritto.

«I venti andavano da128 a 240 Km/h con alcune onde alte 60 o più piedi e le onde colpivano così in alto che le persone sul balcone del 7° e 8° piano sono state aperte dalle onde. Le piastrelle cadevano e l'acqua entrava nelle stanze e nei corridoi. Carnival non si preoccupa della vostra vita, ma solo di tornare indietro per poter fare più soldi con altre crociere».

Reid Overcash ha detto che l'equipaggio non ha comunicato con i passeggeri perché la nave era ferma nell'oceano durante la tempesta. «Nessuna comunicazione da parte del capitano o del personale. La TV è in onda con il messaggio 'Annuncio pubblico per favore in attesa: i venti sono di forza uragano Gail e la nave si sta inclinando a sinistra'. Pessima decisione", ha scritto Overcash su Facebook.

Christa Seifert-Alicea, un'altra passeggera, ha dichiarato a ABC News 4 che i passeggeri non hanno ricevuto comunicazioni per oltre 12 ore. «Quello che abbiamo sopportato è indescrivibile, non solo sentirlo in prima persona, ma anche sentirlo e vederlo su ogni singola persona intorno a te, adulti, bambini e anziani, è qualcosa che non dimenticherò mai», ha detto.

In una dichiarazione rilasciata a Newsweek, un portavoce della Carnival ha affermato che: «Il ritorno della Carnival Sunshine a Charleston è stato condizionato dal tempo e dal mare mosso di sabato. L'impatto prolungato del tempo sull'area di Charleston ha ritardato l'arrivo della nave domenica e, di conseguenza, anche l'imbarco del viaggio successivo è stato ritardato. Apprezziamo la pazienza e la comprensione di tutti i nostri ospiti».