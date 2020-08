Navalny, i medici: «Nessun veleno rilevato nel sangue»

Nel sangue di Alexei Navalny non è stato rilevato «nessun veleno». Lo afferma Anatoly Kalinichenko, vicedirettore dell'ospedale, citato dai media internazionali. Il medico ha detto che i sanitari hanno già un quadro diagnostico completo su Navalny, il blogger ed oppositore russo ricoverato in coma ad Omsk, che secondo i suoi sostenitori sarebbe stato avvelenato, ma che non possono ancora divulgarlo.

Ultimo aggiornamento: 10:14

