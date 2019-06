Naufragio in Libia: almeno due morti, 73 persone soccorse

Un barcone di migranti si è rovesciato al largo della Libia, davanti alla città costiera di Gasr Garabulli. Finora sono stati tratti in salvo 38 superstiti, tra i quali nove bambini, soccorsi e ricondotti a riva. Continuano le ricerche in mare di altri possibili sopravvissuti. L'episodio è stato citato anche sul proprio profilo Twitter dalla Guardia costiera libica, che parla di operazioni di salvataggio in corso e di casi di annegamento.

I migranti sopravvissuti al naufragio al largo della Libia hanno riferito ai medici dell'Oim sul posto che oltre 95 persone erano sul barcone prima che si capovolgesse. Lo riferisce su Twitter l'agenzia delle Nazioni Unite. Fra i migranti c'erano donne e bambini. Finora sono stati recuperati due corpi e sono stati salvati 73 migranti.



