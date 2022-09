Nato si prepara alla guerra? Spenti i transponder degli aerei dal Mar Nero al Baltico

Non ci sono aerei Nato rintracciabili dal Mar Nero ai Baltici. Neanche uno. Su flightradar, il sito web che permette di tracciare i voli in tempo reale, non si riescono a tracciare i velivoli dell'Alleanza. Un giallo, che preoccupa in molti. Visto che accade dopo il discorso allarmante di Putin, in cui il presidente russo ha adombrato il rischio di guerra nucleare.

Nato spegne i trasponder degli aerei, il tweet

A dare la notizia della scelta della Nato è Felix Nuno, ex sottufficiale SOF dell'esercito portoghese/cecchino. Patriota europeo, Capo di Stato Maggiore, Crypto Trader, Metalhead si descrive sul suo account twitter.

There are no trackable NATO aircraft from the Black Sea to the Baltics. Not one. — Nuno Felix (@Felix_Nuno) September 21, 2022

Gli unici velivoli che si possono vedere è un RQ4 che si dirige da Sigonella verso la Francia meridionale (RICO28) e 3 mezzi AAR (1 italiano e 2 francesi) nella Francia meridionale.

Cos'è il trasponder e come funziona

La maggior parte degli aerei di Aviazione Generale e di Linea hanno a bordo uno strumento che si chiama Transponder. È uno strumento elettronico che manda e riceve segnali radio. Appena si entra in uno spazio aereo controllato da ATC viene assegnato un codice identificativo. Per i voli IFR (Instrumental Flight Rule), come un volo di linea, il codice viene assegnato a terra quando si chiede il permesso per iniziare il volo pianificato. Lo stesso codice poi viene utilizzato per l’interno volo. In alcuni casi può essere richiesto anche di cambiare il codice.