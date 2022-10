Nato prova l'attacco nucleare e risponde a Putin, schierati in Belgio i bombardieri B-52

Mezzogiorno costante. Questo il nome dell'esercitazione nucleare Nato che inizierà da lunedì. Un nome scelto in opposizione alla “mezzanotte” con cui si indica la catastrofe dovuta alle bombe atomiche. «Le forze aeree di tutta l'Alleanza eserciteranno le capacità di deterrenza nucleare coinvolgendo decine di aerei sopra l'Europa nord-occidentale a partire da lunedì (17 ottobre 2022). L'esercitazione durerà fino al 30 ottobre». Lo fa sapere la Nato, diffondendo maggiori informazioni sul war game.

L'esercitazione ' Steadfast Noon' coinvolge 14 Paesi e fino a 60 velivoli di vario tipo, tra cui caccia di quarta e quinta generazione, oltre a velivoli di sorveglianza e aerocisterne. Come negli anni precedenti, parteciperanno anche i bombardieri a lungo raggio B-52 degli Stati Uniti, che quest'anno voleranno dalla base aerea di Minot, nel North Dakota.

I voli di addestramento si svolgeranno sul Belgio, che ospita l'esercitazione, sul Mare del Nord e sul Regno Unito. Non vengono utilizzate armi vive. Steadfast Noon è ospitata ogni anno da un diverso alleato della Nato. «Questa esercitazione contribuisce a garantire che il deterrente nucleare dell'Alleanza rimanga sicuro, protetto ed efficace», ha dichiarato il portavoce della Nato Oana Lungescu.

Exercise Steadfast Noon is NATO’s annual exercise focusing on nuclear deterrence capabilities.

Find out about it here: https://t.co/cZS1RuwJjm#DeterandDefend #NATO pic.twitter.com/Z0chzYNCnf

— SHAPE_NATO Allied Command Operations (@SHAPE_NATO) October 14, 2022