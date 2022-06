La Nato si rafforza: «Russia è minaccia diretta». Mosca: l'allargamento è una mossa destabilizzante

La Russia torna ad essere la più «significativa minaccia diretta» per l'Alleanza, «punta a destabilizzare i Paesi del nostro sud e del nostro est», pone «una sfida strategica» nell'Artico, e il rafforzamento militare nel mar Baltico, Mediterraneo, mar Nero, così come l'integrazione con la Bielorussia, rappresenta un altro fronte di sfida. È il messaggio contenuto nello 'Strategic Concept', il documento-guida della Nato che vede la luce circa ogni dieci anni. Oggi è pubblico mentre in passato, ai tempi della Guerra Fredda, era considerato di natura sensibile e dunque segreto. I leader a Madrid hanno licenziato l'ultima versione, che va a sostituire quella di Lisbona del 2010. E gli Usa rafforzeranno la loro presenza militare in Europa, incluse capacità difensive aeree aggiuntive in Germania e Italia. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden aprendo il summit di oggi a Madrid. «Oggi lanciamo un messaggio: la Nato è forte e unita», ha detto Biden.

«L'articolo 5 della Nato è sacrosanto e diciamo sul serio, un attacco a uno di noi è un attacco a tutti noi», ha precisato Biden prima di dare il benvenuto a Svezia e Finlandia. Il presidente ha ricordato poi che gli Usa hanno già inviato 20.000 uomini in Europa dopo l'invasione dell'Ucraina portando il totale degli effettivi a 100.000. La nuova lista di rinforzi comprende due nuovi incrociatori in Spagna, salendo così da quattro a sei; in Polonia verrà istituito «un quartier generale permanente» del quinto corpo dell'esercito Usa nonché un «irrobustimento dell'interoperabilità Nato» in tutto il fianco orientale; «una brigata di rotazione addizionale» in Romania per un totale di 5.000 uomini; «rafforzamento» delle forze di rotazione nei Baltici; «due squadroni» aggiuntivi di F-35 nel Regno Unito; infine il «dislocamento di difese aeree aggiuntive» insieme ad «altre capacità» in Germania e Italia.

Nato: terribile crudelta della Russia in Ucraina

La Nato I leader della Nato denunciano la «terribile crudeltà» della Russia in Ucraina. Lo si legge nella dichiarazione diffusa al termine del summit dell'Alleanza a Madrid. «La terribile crudeltà della Russia ha causato immense sofferenze umane e massicci sfollamenti, colpendo in modo sproporzionato donne e bambini. La Russia ha la piena responsabilità di questa catastrofe umanitaria. La Russia deve consentire un accesso umanitario sicuro, senza ostacoli e duraturo», si legge nel comunicato finale.

Mosca: mossa destabilizzante

«L'ulteriore allargamento della Nato», con l'ingresso di Svezia e Finlandia, è una mossa «destabilizzante», che «non porterà maggiore sicurezza agli stessi membri dell'Alleanza». Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov citato dall'agenzia Interfax.

Draghi: 8.000 militari italiani pronti se necessario

«Noi abbiamo assunto il comando Nato in Bulgaria e aiutiamo anche la Romania. E ci sono pattugliamenti aerei dei Baltici da vari mesi. Le forze in Bulgaria e in Ungheria sono di circa 2.000 soldati, 8.000 sono invece di stanza in Italia pronti se necessario». Lo ha detto il premier Mario Draghi parlando del ruolo dell'Italia nel piano della Nato di rafforzamento del fianco orientale.

L'ingresso di Svezia e Finlandia

I leader dei Paesi Nato hanno invitato formalmente Finlandia e Svezia. Lo si legge in una dichiarazione dal vertice di Madrid in cui si avvia il processo di adesione di Helsinki e Stoccolma all'Alleanza. «La Federazione Russa è la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza degli Alleati e alla pace e alla stabilità nell'area euro-atlantica. Cerca di stabilire sfere di influenza e controllo diretto attraverso la coercizione, la sovversione, l'aggressione e l'annessione. Utilizza mezzi convenzionali, informatici e ibridi contro di noi e i nostri partner». È il passaggio principale dedicato a Mosca nello Strategic Concept 2022 diffuso dalla Nato al vertice di Madrid.

Stoltenberg: «Alleati pronti a lunga guerra in Ucraina»

«Penso sia molto chiaro che gli alleati sono preparati a una lunga guerra» in Ucraina, «le guerre sono imprevedibili, ma dobbiamo essere preparati sul lungo periodo». Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, sottolineando che questo è stato «il messaggio chiaro a tutti noi per il presidente Volodymyr Zelensky», intervenuto in videocollegamento con la riunione dei leader della Nato a Madrid. «Sì, siamo preparati - ha assicurato - perché stiamo combattendo per la loro indipendenza, ma stiamo anche combattendo per i valori che sono importanti per la sovranità e l'integrità territoriale di ogni nazione. E questo riguarda la nostra sicurezza». Stoltenberg ha poi osservato che la guerra, «come la maggior parte delle guerre in questa fase, finiscono al tavolo negoziale: ma è importante che l'Ucraina sia in grado di arrivare a un accordo alle sue condizioni, che sia accettabile per lei. E sappiamo che c'è un legame molto stretto tra quelli che possono ottenere al tavolo negoziale e la loro forza sul campo di battaglia».

Lo Strategic Concept: documento guida Nato

Lo 'Strategic Concept' è il documento-guida della Nato che vede la luce circa ogni dieci anni. Oggi è pubblico mentre in passato, ai tempi della Guerra Fredda, era considerato di natura sensibile e dunque segreto. I leader a Madrid hanno licenziato l'ultima versione, che va a sostituire quella di Lisbona del 2010. Ecco i passaggi più importanti.

Gli Alleati «non possono più scartare» l'ipotesi di un attacco contro la loro «sovranità e l'integrità territoriale» e la natura delle minacce ora è «globale e interconnessa». I regimi autoritari sfidano gli «interessi» e «i valori democratici» dell'alleanza e al contempo investono in «sofisticate capacità militari, anche missilistiche, sia convenzionali che nucleari». Diversi paragrafi vengono dedicati al ruolo specifico di Russia e Cina e, in modo inedito, si affronta espressamente «la partnership strategica, sempre più profonda» tra Pechino e Mosca, che viene vista contro «i nostri valori e i nostri interessi». La Russia torna ad essere la più «significativa minaccia diretta» per l'Alleanza, «punta a destabilizzare i Paesi del nostro sud e del nostro est», pone «una sfida strategica» nell'Artico, e il rafforzamento militare nel mar Baltico, Mediterraneo, mar Nero, così come l'integrazione con la Bielorussia, rappresenta un altro fronte di sfida. La Cina, invece, viene definita come una «sfida» - non una minaccia dunque - per gli «interessi, la sicurezza e i valori» dell'Alleanza. Il paragrafo però non concede molti sconti. Pechino usa infatti la sua leva economica per per «creare dipendenze strategiche e aumentare la sua influenza». La Cina inoltre compie «operazioni maligne ibride e cibernetiche» che colpiscono la sicurezza alleata.

Le nuove sfide (cyber, ibride, spaziali) sono trattate in modo approfondito e il cambiamento climatico è individuato come «la sfida primaria del nostro tempo». La Nato promette di rafforzarsi in tutti questi settori e assicura che lavorerà per identificare e ridurre «le vulnerabilità strategiche», comprese le «infrastrutture, le catene di valore e i sistemi sanitari»; allo stesso tempo saranno rafforzati la «sicurezza energetica» e i «servizi essenziali» per le popolazioni.

L'aspetto più pratico del Concetto Strategico 2022 è il nuovo modulo forze Nato, integrato sui cinque domini (terra, mare, aria, cyber e spazio) che, come anticipato, prevede truppe pre-assegnate a specifiche aree e Paesi (ma non dislocate), mezzi pre-posizionati ed effettivi rafforzati per le rotazioni. In tutto, stando al segretario generale Jens Stoltenberg, gli Alleati s'impegnano a fornire «entro l'anno» al comando supremo (Saceur) 260mila forze aggiuntive a vari livelli di prontezza.