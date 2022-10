Guerra Ucraina, il Papa a Putin: «Subito il cessate il fuoco e negoziati con Zelensky». La Farnesina convoca l'ambasciatore russo

Le forze ucraine hanno inflitto una significativa sconfitta operativa alla Russia e liberato Lyman. Il Ministero della Difesa russo (MoD) ha annunciato il ritiro delle truppe russe dalla zona. La sconfitta è il risultato dell'incapacità del comando militare russo di inviare rinforzi in modo tempestivo, secondo quanto indicato sui social media da alcuni esponenti di Mosca. Anche se molti esperti militari ripongono tuttora le speranze che una mobilitazione parziale possa far riprendere le operazioni offensive e dunque l'iniziativa. Il leader ceceno Ramzan Kadyrov, apparentemente devastato dalla sconfitta di Lyman, ha invitato la Russia a continuare a combattere per "liberare" i quattro territori annessi con tutti i mezzi disponibili, compreso l'utilizzo di armi nucleari.