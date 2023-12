Il Natale nei mercatini e sugli alberi di tutto il mondo. Da Roma a Madrid fino a Londra: si accenda la festa

Natale con le sue luci scintillanti, i regali, le tavole imbandite, i legami familiari, è il momento dell’anno per stare insieme e riunirsi. È un momento in cui il desiderio di tornare alle proprie radici e ricongiungersi con le persone care può farsi sentire più forte che in altri periodi dell’anno. E le luci, gli alberi e i festeggiamenti in tutto il mondo danno un'idea su come questa festa sia pulsante e consolidata. Dall'Australia a Londra, passando per la Polonia e il Portogallo. Il 3 dicembre si è svolta la tradizionale cerimonia di accensione del Rockefeller Center Christmas Tree, l’albero di Natale di New York più famoso del mondo. Ma non solo, nel nostro Paese ventotto milioni di persone quest'anno sono a caccia di regali nei tradizionali mercatini di Natale che si moltiplicano nelle piazze italiane e che offrono l'opportunità di acquistare doni per se stessi e per gli altri da mettere sotto l'albero, con un prepotente ritorno degli acquisti fatti di persona rispetto al boom dell'on line fatto registrare negli anni della pandemia.

