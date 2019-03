Pesava 567 grammi alla nascita, Tammy lavora oggi nel reparto che le ha salvato la vita

Quando è nata, tre mesi e mezzo prima della data prevista, pesava appena 567 grammi. Entrava per intero nella mano del suo papà. Ora, 34 anni dopo, Tammy Lewis, sconfiggendo anche lo spettro di un tasso di sopravvivenza stimato dai medici all'epoca al 5-10%, lavora nella terapia intensiva neonatale dove le è stata salvata la vita. A raccontare la sua storia, che arriva dal Texas, è un articolo online sulla Cnn. «Ero la bimba più piccola sopravvissuta nello stato del Texas in quel momento - racconta Lewis- sono nata a 24 settimane, la normale gestazione ne dura 40». La donna ha trascorso i primi 3 mesi e mezzo della sua vita nella terapia intensiva neonatale allo Scott and White Hospital, ora denominata Centro medico pediatrico McLane Baylor Scott & White.

Scuote la neonata sino a ucciderla, il babysitter: «Piangeva». Condanna a 18 anni



CNN #InstaGram Wire: Tammy Lewis was born more than three months early and weighed only 1 pound and 4 ounces. Her family was told that their newborn’s survival rate was 5 to 10%. But she beat the odds, becoming the smallest surviving baby in the state of Texas at the time, a… pic.twitter.com/gePSmvw5AN

— Global News Report (@robinsnewswire) 23 marzo 2019