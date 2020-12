Nashville, identificato l'attentatore: «Si chiamava Anthony Warner, è morto nell'esplosione»

Gli investigatori che indagano sull'esplosione del camper a Nashville la mattina di Natale sono giunti alla conclusione «che un individuo di nome Anthony Warner è l'attentatore. Era presente quando la bomba è esplosa ed è morto nell'esplosione», ha detto David Cochran, a capo dello staff di legali che sta esaminando il caso.

Le autorità del Tennessee non hanno ancora determinato il motivo dell'attentato e hanno detto che per ora non si può affermare che si sia trattato di un atto di terrorismo interno. Tre persone sono rimaste ferite nell'esplosione, anche se nessuno è in gravi condizioni. Warner è stato identificato attraverso una corrispondenza del Dna tra il materiale raccolto sulla scena dell'esplosione e gli oggetti forniti da un componente della famiglia.

