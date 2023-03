Nany Jiménez, morto per un infarto a 33 anni il cantante star delle Canarie

È morto per un infarto il cantante Nany Jiménez, star delle Canarie. Aveva solo 33 anni. L'artista, che viveva a La Pardilla, nel comune di Telde, era molto popolare tra per le sue canzoni durante la quarantena del coronavirus nel 2020. Durante l'anno della pandemia, Jiménez si esibiva dal vivo e con videochiamate con molti dei suoi follower.

L'infarto

Diversi soccorritori si sono recati in ambulanza a casa dell'artista, dove hanno cercato di rianimarlo. Tuttavia, non hanno potuto fare nulla per salvarlo e alla fine ne hanno certificato la morte. Il giovane era un punto di riferimento per la scena musicale delle Canarie. Aveva più di 12.000 follower solo sul suo account Instagram, dove aggiornava le informazioni sulla sua musica e sui suoi concerti.

I messaggi di cordoglio

Era amico di Anabel Pantoja, che non ha esitato a ricordarlo sui social, postando un video. "Spesso non capisco la vita. Grazie per avermi lasciato il tuo talento e questi momenti che non dimenticherò mai. Il cielo ha un'altra stella", ha scritto l'influencer, mentre vengono riprodotte alcune immagini in cui lei appare ballando e cantando con lui.