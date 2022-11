Musk, sondaggio social su Twitter: «Riammettere Trump?». Poi messaggio a Salvini: «Non vedo l'ora di incontrarvi»

Elon Musk, il nuovo patron di Twitter, ha lanciato un referendum sulla piattaforma che ha acquistato da poco per chiedere di votare sì o no al ritorno di Donald Trump sul social da cui era stato bandito all'indomani dell'assalto al Capitol del 6 gennaio 2021. Ieri Musk aveva riabilitato alcuni account ma aveva detto di non aver ancora preso nessuna decisione su Trump.

Affidarsi al pubblico anziché ad un organismo di controllo interno per decidere sul ritorno di Trump su Twitter, secondo i detrattori di Musk, è una scelta discutibile e pericolosa. Non è chiaro però se Musk deciderà sulla base dell'esito del referendum.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Musk poi ha “cinguettato” di «non vedere l'ora di un incontro» con il ministro alle Infrastrutture italiano, Matteo Salvini, che un paio di giorni aveva invitato l'imprenditore a «lavorare di più con l'Italia». «Gentile da parte sua - la risposta di Musk proprio su Twitter -, non vedo l'ora di incontrarvi». Salvini ha re-twittato il post rispondendo che «sarebbe un piacere e un onore». «Per voi le porte del mio ministero sono sempre aperte», ha concluso il leader della Lega.