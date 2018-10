Dal formaggio con i vermi allo squalo che fece vomitare Ramsay: apre il museo dei cibi disgustosi

Ultimo aggiornamento: 20:26

Per chi ha uno stomaco forte una prossima vacanza in Svezia potrà avere una tappa obbligata: il museo dei cibi. È un museo “a tempo”: aprirà i battenti il prossimo 31 ottobre e chiuderà il 27 gennaio 2019. Teatro di questa particolare esposizione è la città di Malmö. Tra i pezzi ammirare ce n’è uno tutto italiano: ilsardo, il formaggio con i vermi vivi.Tra i prodotti esposti anche il(un’aringa fermentata svedese dall’odore alquanto forte), l’arrosto di cavie peruviane,(un piatto islandese composto da squalo fermentato che fece vomitare anche Gordon Ramsay) e il, un frutto talmente tanto maleodorante che ne è stato bandito il consumo sui mezzi pubblici in alcuni Paesi asiatici. L’idea è venuta allo psicologo statunitense Samuel West, che in Svezia ha già inaugurato il museo del fallimento: un’esposizione con tutte le invenzioni che non hanno avuto successo sul mercato.