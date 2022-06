Muratov, il giornalista russo mette all'asta la moneta d'oro del Nobel per la pace: il ricavato ai bambini profughi ucraini

Il Nobel per la Pace russo, Dmitry Muratov, direttore del giornale indipendente Novaya Gazeta ha deciso di mettere all'asta la medaglia ricevuta a Stoccolma e devolvere i proventi per aiutare i bambini rifugiati ucraini. La notizia è rimbalzata con grande clamore sui giornali americani, anche perché la medaglia che verrà battuta a New York da Heritage Auctions il 20 giugno servirà a finanziare i progetti dell'Unicef in Ucraina.

Non è il primo gesto generoso (e politico) che Muratov intraprende. Dopo aver vinto il Premio Nobel il giornalista russo aveva dichiarato che l'onore di un riconoscimento del genere sarebbe dovuto andare a un altro russo attualmente incarcerato, il leader dell'opposizione Aleksei A. Navalny.

Muratov, direttore del giornale indipendente Novaya Gazeta (che ha condiviso il premio con la giornalista Maria Ressa di Rappler, un'agenzia di stampa delle Filippine), ha quindi annunciato di donare i circa 500.000 dollari del premio a sostenere varie cause per la libertà di stampa e umanitarie. Il giornale di Muratov nel frattempo ha sospeso le pubblicazioni a fine marzo, le leggi russe sulla stampa, sempre più draconiane di fatto rendevano impossibile una copertura veritiera della guerra in Ucraina.