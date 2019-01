Il nuovo murales dedicato alle proteste dei gilet gialli: ecco "la libertà" di Delacroix riadattata

Il famoso dipinito "La libertà che guida il popolo" di Eugène Delacroix si trasforma in murales e si riadatta all'attualità. Al posto delle classi sociali unite e armate ci sono i gilet gialli, protagonisti delle proteste degli ultimi mesi contro il governo e la presidenza Macron.

Autore del murales ispirato al celebre dipinto del 1830 è lo street artist francese Pascal Boyart, in arte Pboy, già celebre per mescolare elementi classici con la contemporaneità. "'Era il momento per riprendere il classico originale e crearne una copia attuale", ha spiegato l'artista oggi l'artista svelando nel XIX arrondissement Parigi l'opera completa.

Nell'annuncio ha anche svelato una caccia al tesoro legata all'opera: per chi trova il murales e risolve un rompicapo che si trova sul posto, si aggiudica l'equivalente di 1000 euro in bitcoin (per la precisione, 0.26 bitcoin). "Sta a voi trovare il muro e la soluzione del puzzle", ha spiegato Boyart, rendendo pubblico l'account bitcoin in cui è contenuto il premio, così da favorire le donazioni per incrementarlo.

In altre occasioni Boyart aveva incluso i bitcoin nelle sue opere, premiando chi trovava i suoi murales nei quartieri di Parigi. Nel settembre 2018, inoltre, Boyart aveva dedicato un'intera mostra ai 10 anni del Bitcoin.

Il murales della Marianna che guida il popolo, però, è molto di più di un passatempo di uno street artist: negli ultimi mesi la capitale francese è il terreno di battaglia e di scontro dei gilet gialli, che usano le vie per marciare e i muri per esprimere la loro opinione. Il murales ne rappresenta perfettamente i toni, ma divide chi lo osserva: è giusto appropriarsi di un simbolo delle ribellioni ottocentesche, dove il contesto e la situazione politica sotto Carlo X era totalmente diversa?



"Chapeau", scrive un commentatore su Twitter. "Come si permette, i gilet gialli stanno distruggendo la città", scrive invece un'altra su Facebook, condividendo la fotonotizia. Molti altri, invece, commentano divertiti la caccia al tesoro: ma per ora ancora nessuno è riuscito a risolvere il cripto-rompicapo.

Ultimo aggiornamento: 20:47

