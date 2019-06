Ragazzo muore a 17 anni per una pasticca di ecstasy. «Aveva appena fumato spinelli»

Muore a 17 anni dopo aver mandato giù una pasticca di ecstasy e fumato spinelli. Un'overdose che ha fatto notizia in Gran Bretagna, quella costata la vita a un minorenne di Preston nel Lancashire, a nord di Manchester. Tragedie simili non erano mancate in questi ultimi mesi in Inghilterra, ma questa volta la giovane età della vittima ha colpito le stesse forze dell'ordine che stanno indagando. Secondo la polizia il ragazzo ha fatto uso di Mdma (metilenediossimetanfetamina), ovvero di ecstasy, durante una festa in una casa privata: prima di "calarsi" la pasticca, il giovane aveva fumato cannabis. L'autopsia chiarirà se a contribuire alla morte è stato anche l'alcol: non sarebbe una novità.

LEGGI ANCHE: Roma, ketamina, ecstasy e cocaina nello zaino: erano pronti a spacciare all'Eur, arrestati

LEGGI ANCHE: Nuove droghe, è allarme: 730 sostanze psicoattive in Europa. Psichiatri: «Effetti devastanti»

Quando il 17enne è arrivato in ospedale era ormai troppo tardi: l'effetto della droga psicoattiva l'aveva fatto collassare senza possibiltà di recupero. La reazione a questo stupefacente sintetico, presente sul mercato in numerose versioni, varia da individuo a individuo e per ora non è dato sapere se il ragazzo ne facesso un uso regolare. La gravità della situazione ha spinto la polizia a lanciare un appello perché non venga sottovalutata la pericosità di queste droghe invitando a rivolgersi già ai primi sintomi al pronto intervento medico.

Ultimo aggiornamento: 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA