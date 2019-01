Mamma di due gemelli muore a 36 anni nella boscaglia in un parco naturale in Australia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel suo ultimo sms aveva scritto che sarebbe arrivata a casa "in 20 minuti". Invece Felicity Shadbolt, 36 anni, è stata trovata morta quattro giorni dopo nei boschi del parco naturale Karijini nel nord ovest dell'Australia.Accertamenti sono in corso per capire le cause della morte della donna che nel 2011 aveva dato alla luce due gemelli al sesto mese di gravidanza. I medici, quando la gravidanza aveva superato le 26 settimane, le avevano detto di rassegnarsi alla morte di uno dei gemelli, ma lei non si era data per vinta rifiutando l'aborto terapeutico.La nascita e la sopravvivenza di entrambi i bambini avevano illuminato la vita di Felicity e del marito Drew.La donna, che pure conosceva i sentieri di quella zona, potrebbe essersi perduta morendo poi perché priva a lungo di acqua in un periodo in cui nelle boscaglie della regione di Pilbara il termometro sale oltre i 40 gradi. Ma per ora la polizia non esclude alcuna ipotesi.Per un po' il suo cellulare ha continuato a squillare, poi il silenzio interrotto solo da ritrovamento del corpo della donna in un canalone nei pressi di un camping per roulotte e camper.