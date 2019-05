Una mucca in motorino, lo scatto della strana corsa diventa virale

Viaggiando per il mondo si impara a non sorprendersi mai (o quasi). Eppure quando un utente posta sui social un video e una foto scattati dal cellulare in Pakistan, arriva la sorpresa: la mucca in motorino. Nelle immagini si vede un uomo in sella a una moto con una mucca seduta sulle sue ginocchia. Accanto a lui altre persone su due ruote che gli scattano foto e sorridono mentre l’enorme bovino, coperto da un tessuto grigio, si siede sulle sue ginocchia e si guarda intorno con molta calma. Il video è stato ripreso molto probabilmente da un passeggero su un’auto di passaggio, questo mese in Pakistan.

Dopo che il video è stato pubblicato il popolo social si è scatenato tra battute e provocazioni. Kashif Cheema, ha scherzato: «È un vero cowboy!». Altri hanno menzionato come andare in bicicletta con gli animali domestici - non importa quanto sia grande - è una vera e propria abitudine in Pakistan. Prakash Kanarath ha scritto esilarante: «Benvenuto in Pakistan! Porta le tue mucche, maiali, asini e scimmie con te per una fantastica pedalata!». E Nawah Sahib ha aggiunto: «Succede solo in Pakistan».



