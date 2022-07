Mosca incendio alle Capital Towers, brucia il tetto di una delle torri: panico tra la folla

Brucia una delle Capital Towers di Mosca. Secondo l'agenzia TASS, che cita una fonte dei servizi di emergenza, l'incendio è scoppiato sul tetto di una delle torri del lussuoso complesso residenziale multifunzionale affacciato sul Moscow International Business Center sulla riva del fiume Moscova. I tre grattacieli sono denominati Park Tower, City Tower e River Tower. La costruzione è iniziata nel 2017 ed è terminata nel 2021.

🔥One of the "Capital Towers" burns in the center of #Moscow



Emergency services arrived on the scene of the accident. According to preliminary data, the fire at Moscow City's Capital Towers started on the roof of the building. pic.twitter.com/h5qPR3wiGp

— NEXTA (@nexta_tv) July 3, 2022