Russia teme l'attacco ucraino con i droni a Natale, disturbati i segnali Gps intorno a Mosca

La Russia ha intensificato il disturbo della navigazione satellitare, in particolare intorno a Mosca, in un apparente tentativo di scongiurare eventuali attacchi a lungo raggio da parte dei droni ucraini. Gli aggiornamenti dal sito di monitoraggio GPSJam mostrano che l'attività di jamming russo è aumentata notevolmente negli ultimi giorni.

Disturbati i segnali Gps intorno a Mosca, cosa sappiamo

Ogni giorno, miliardi di persone utilizzano il sistema satellitare GPS per orientarsi nel mondo, ma i segnali GPS sono vulnerabili. Gli attacchi di jamming e spoofing possono paralizzare completamente le connessioni GPS o far apparire qualcosa nella posizione sbagliata, causando interruzioni e problemi di sicurezza.

Le recenti interruzioni

Il 5 dicembre, GPSJam ha registrato una quantità limitata di interferenze GPS in Russia: la maggior parte delle interferenze registrate si è verificata intorno a Mosca, dove il Cremlino per anni ha manomesso le connessioni GPS. Tuttavia, dall'11 dicembre, diverse aree del paese hanno subito interruzioni del GPS, come mostrano i dati raccolti da GPSJam. Inoltre, la società di analisi dei dati wireless Aurora Insight ha misurato un aumento dei livelli del segnale GPS nell'area all'inizio di dicembre, segno che potrebbe essersi verificata una potenziale interferenza GPS.