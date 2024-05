Mosca, nuove accuse alla Nato. Fsb: «Si stanno esercitando per attacchi nucleari contro la Russia». Cosa sta succedendo

Continua la tensione tra la NATO e la Russia. Secondo Vladimir Kulishov, generale a capo del servizio di frontiera della principale agenzia di intelligence russa, i paesi dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord starebbero infatti pianificando attacchi nucleari sul territorio russo, aumentando anche le attività di intelligence e l'intensità dell'addestramento operativo e di combattimento delle truppe dell'alleanza.

L'accusa di Mosca

Una denuncia forte, pronunciata dal generale Vladimir Kulishov all'agenzia di stampa statale RIA Novosti e riportata da "Newsweek", che non fa che accrescere la situazione già delicata tra Mosca e i Paesi dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord. «Le attività di intelligence della NATO stanno aumentando vicino al confine russo», ha detto il generale all'agenzia, così come «l'intensità dell'addestramento operativo e di combattimento delle truppe dell'alleanza. Si stanno elaborando scenari per condurre ostilità contro la Federazione Russa, compresi attacchi nucleari sul nostro territorio».

Il contesto

Un'accusa, quella di Kulishov, che arriva dopo settimane di «minacce provenienti dall'Occidente». O almeno, secondo Putin. Da circa un mese, il presidente russo si sta infatti "preparando" a rispondere a questi attacchi, ordinando ai suoi militari di esercitarsi nello schieramento di armi nucleari tattiche. Da conflitto con l'Ucraina, la guerra si sta estendendo, diventando un vera e propria questione tra Mosca e l'Occidente.

Occidente che con l'adesione di Svezia e Finlandia ha accresciuto la potenza della NATO, consolidando anche la zona del Mar Baltico, definito ora "lago NATO". Nonostante le provocazioni di Putin, i Paesi del Nord-Est dell'Europa hanno infatti reagito rafforzando le proprie difese con droni. Nel frattempo, l'Ucraina ha dato via libera all'arrivo di istruttori militari francesi sul suo territorio. La decisione dopo un incontro in videocollegamento tra i ministri della Difesa Umerov e Lecornu. Una mossa, dopo le parole del segretario generale della Nato Stoltenberg sull'uso da parte di Kiev dei missili forniti dai Paesi Nato per colpire la Russia.

Le critiche a Stoltenberg

Intanto dure critiche sono arrivate anche aI segretario generale della Nato Jens Stoltenberg da parte del governo russo. Il ministro degli Esteri Serghei Lavrov ha detto che «ha oltrepassato i suoi poteri» parlando dell'uso dei missili forniti dai Paesi Nato per colpire il territorio russo, mentre il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha sottolineato che le parole del suo segretario dimostrano che la Nato è direttamente coinvolta nel conflitto in Ucraina, e sta aumentando il livello dell'escalation. «La Nato sta flirtando con la retorica militare e cadendo in un'estasi militare», ha detto Dmitry Peskov, aggiungendo che «le nostre forze armate sanno cosa fare, e continuano l'operazione militare speciale per prevenire tutte le minacce».

La presa di posizione di Stoltenberg sulla possibilità che gli ucraini usino le armi alleate per colpire il territorio russo è "inusuale". Lo sostiene una fonte diplomatica alleata. «Si tratta di un importante contributo alla discussione, che è in corso, ma il suo ruolo non è quello di dare le linee guida agli alleati», nota la fonte. La decisione infatti se permettere l'uso offensivo delle armi resta nelle mani del Paese che fornisce gli aiuti a livello bilaterale. Gli alleati, all'inizio del conflitto, hanno "concordato" che la Nato non sarebbe dovuta diventare "parte della guerra", ha aggiunto.

