Ucciso mentre sta seguendo la messa domenicale: assalto a chiesa italiana a Istanbul, caccia a due attentatori

Stava seguendo la messa domenicale quando è stato ucciso da due attentatori armati che hanno fatto irruzione nella chiesa italiana di Santa Maria a Sariyer, quartiere di Istanbul che si affaccia sullo stretto del Bosforo. La vittima, un uomo, è stata subito soccorsa, ma non c'è stato nulla da fare. Lo ho riferito la Cnn della Turchia. E' intervenuta la polizia che sta dando la caccia a due attentatori.

Da quel che si è appreso, come ha riferito anche il ministero dell'Interno, due persone armate hanno interrotto la funzione della domenica nella piccola chiesa sparando verso il soffitto. Il fedele che stava seguendo la messa si è avvicinato a loro come per fermarli ed è stato ucciso. La vittima era nota ai sacerdoti perché non se la passava bene e si rifugiava spesso nella chiesa italiana.