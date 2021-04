Usa, morto uno studente in una sparatoria in un liceo del Tennessee: un agente ferito

Ennesima tragedia negli Stati Uniti. Uno studente è rimasto ucciso dopo che in un liceo di Knoxville, in Tennessee, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Il poliziotto rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Non ci sarebbero altri feriti. Nessuna notizia ancora sulla persona arrestata. La polizia indaga ma al momento non si hanno altri dettagli.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Stati Uniti, sparatoria in Texas: un morto e 5 feriti (4 gravi),...

A quanto ha fatto sapere il dipartimento di polizia di Knoxville la sparatoria è segnalata alla Austin-East Magnet High School. Un punto di raccolta è stato istituito presso il campo da baseball dietro la Austin-East High School vicino a Wilson e S. Hembree.

La polizia ha esortato i cittadini a evitare la zona. I video che girano sui social mostrano numerose auto della polizia e ambulanze sul posto. Cessato allarme, poco dopo, alla Austin East High School di Knoxville, in Tennessee, dove ci sarebbero stati - come detto - un morto e un feritoi Secondo i media locali una persona sarebbe stata arrestata. Il poliziotto rimasto ferito è l'agente addetto alla sicurezza della scuola. Da notare che solo quattro giorni fa il governatore Bill Lee aveva firmato la legge che permette di girare armati.

Ultimo aggiornamento: 13 Aprile, 00:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA