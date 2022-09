Passeggero muore sul volo dal Regno Unito a Cipro: la moglie se ne accorge solo dopo l'atterraggio

Una donna britannica ha trovato il marito morto sul sedile al termine di un volo proveniente dal Regno Unito e atterrato nella città di Paphos a Cipro. L'uomo 63 anni si era addormentato durante la tratta di otto ore, è stato probabilmente colto da un malore nel sonno.

La tragedia

La notizia è stata riportata in anteprima dal Cyprus Mail, dopo le informazione comunicate dalla polizia cipriota: «Possiamo confermare che è morto durante il volo, ma al momento non sappiamo altro». Le forze dell'ordine hanno inoltre aggiunto che per il momento non considerano la morte come sospetta o collegata a nessun crimine. Il tragico episodio è avvenuto ieri intorno alle 11 ora locale. L'uomo è stato portato d'urgenza al Paphos General Hospital, ma i sanitari non sono stati in grado di rianimarlo essendo l'uomo già privo di vita . Nello stesso aeroporto, una donna britannica, 73 anni, è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dalla scalinata dell'aereo mentre scendeva dal suo volo per Glasgow.

