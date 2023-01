Iran, giovane muore dopo essere stato torturato: aveva studiato Farmacia a Bologna lavorando anche in una pizzeria

Mehdi Zare Ashkzari, un uomo di circa trent'anni, è morto in Iran dopo essersi trovato in coma per venti giorni a seguito di torture.

Aveva studiato Farmacia a Bologna e aveva lavorato in una pizzeria per pagarsi gli studi. Due anni fa era tornato in Iran. Secondo quanto riferito da Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, Mehdi è stato torturato "tanto, al punto che dopo 20 giorni di coma è morto", secondo quanto riferito da fonti in Iran.

#Mehdi_Zare_Ashkzari, from Ashkazar, Yazd and a resident of Tehran, was arrested during the protests and was tortured when he was arrested , he entered a coma a few hours after his temporary release and died after 20 days. pic.twitter.com/zm3i5kbi4Y — Jeanne d'Arc (@fatalvenomm) December 31, 2022

Dopo essere stato picchiato, è stato rilasciato per evitare che si sentisse male mentre era in cella, ma subito dopo è entrato in coma.