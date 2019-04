Morto a 98 anni il Granduca di Lussemburgo: partecipò come soldato allo sbarco di Normandia

È morto uno dei regnanti più di longevi d'Europa: il Granduca di Giovanni di Lussemburgo - nome completo: Jean Benoit Guillaume Robert Antoine Louis Marie Adolphe Marc d'Aviano - si è spento all'età di 98 anni per un'infezione polmonare. L'annuncio è stato dato dal figlio Enrico: «È con grande tristezza che vi informo della morte del mio amato padre, Sua Altezza Reale il Granduca Giovanni, che è morto in pace, circondato dall'affetto della sua famiglia».



Giovanni aveva abdicato nel 2000 a favore del figlio, dopo quasi 36 anni sul trono. Durante il suo Granducato, il Lussemburgo ha compiuto la grande trasformazione in uno dei principali centri finanziari internazionali. Da giovane, quando era ancora principe ereditario, fu costretto a fuggire per l'invasione nazista: andò in esilio in Inghilterra, si arruolò nell'esercito britannico, partecipò allo sbarco di Normandia e alla liberazione del suo Paese dall'occupazione tedesca.

