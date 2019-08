Morto lo chef italiano di Cipriani a New York: Andrea Zamperoni era scomparso da sabato. Sarà eseguita autopsia

È morto lo chef italiano di Cipriani a New York. Andrea Zamperoni, 33 anni, era scomparso da sabato. Il corpo è stato trovato nell'ostello Kamway Lodge, a Elmhurst, un quartiere nel distretto del Queens a New York.



Andrea Zamperoni, 33, head chef at Cipriani Dolci, was found dead, wrapped in a blanket, inside the Kamway Lodge.

The hostel is a hotbed of prostitution & drugs, per sources.

A naked woman ran out of one of the rooms screaming “He’s over there!" — sourcehttps://t.co/Yv3C9PiATB

